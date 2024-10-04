«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока, которым интересовался «Спартак»

«Манчестер Юнайтед» ведёт работу по усилению своего состава. Как сообщает на своих страницах портал Fichajes, гранду Английской премьер-лиги интересен вингер Керем Актюркоглу. Это именно тот футболист, которым летом активно интересовался московский «Спартак».

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» в следующем году будет готов заплатить за Актюркоглу 40 миллионов евро.

Напомним, что в начале осени Керем Актюркоглу перешёл из «Галатасарая» в «Бенфику». В пяти прошедших матчах за лиссабонский клуб футболист записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.