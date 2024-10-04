Назван топ-клуб Европы, куда может уйти Салах из «Ливерпуля»

Будущее нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха остаётся туманным. Дело в том, что действующий контракт египтянина рассчитан до конца сезона 2024/2025, и пока непонятно, будет ли звёздный игрок пролонгировать соглашение.

Между тем, некоторые клубы уже потирают ладони и встают в очередь за Салахом. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на таблоид The Sun, в гонке за 32-летним форвардом лидирует «ПСЖ». Гранд Лиги 1 хочет привлечь Мохамеда контрактом на три сезона.

Ранее в прессе появлялась информация о возможном трансфере Мохамеда Салаха в один из клубов из Саудовской Аравии.