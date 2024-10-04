Известный тренер Жозе Моуринью минувшим летом возглавил «Фенербахче». «Канарейки» сейчас занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от «Галатасарая» на три очка после недавнего поражения в очной битве.

Между тем, появляются слухи о возможном возвращении Моуринью в Английскую премьер-лигу. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, Моуринью станет претендентом на замену Шону Дайчу после того, как Дэн Фридкин завершит процесс покупки «Эвертона».

Ранее в Англии Жозе Моуринью тренировал «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Отметим, что «Эвертон» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.