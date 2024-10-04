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«Ливерпуль» нашёл замену Салаху и готов предложить 50 млн евро

04 Октября 2024 • 12:55 Комментировать

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Не исключено, что следующим летом египтянин сменит клуб – слухи давно связывают Салаха с Саудовской Аравией.

В качестве замены для Салаха «Ливерпуль» определил Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». Гранд Английской премьер-лиги готов предложить за 22-летнего футболиста 50 миллионов евро, сообщает Bild.

Стоит сказать, что на днях Адейеми блеснул в матче Лиги чемпионов против «Селтика». Футболист записал на свой счёт хет-трик и голевой пас на партнёра. Карим был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Мохамед Салах Карим Адейеми ещё теги
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