Назван лучший игрок «Ливерпуля» в XXI веке: Салах – второй, Хаби Алонсо – лишь 11-й

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован рейтинг лучших футболистов «Ливерпуля» в XXI веке. На первом месте оказался бывший капитан мерсисайдской команды – Стивен Джеррард, который провёл за «красных» более 700 матчей.

На второй строчке разместился нападающий Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль» и в наши дни, а тройку замкнул экс-игрок команды Луис Суарес.

Дальше в рейтинге идут Виргил ван Дейк, Алиссон, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Садио Мане, Роберто Фирмино, Фабиньо, Хаби Алонсо, Джейми Каррагер, Майкл Оуэн, Фернандо Торрес, Филиппе Коутиньо, Джордан Хендерсон, Сами Хююпяя, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Дирк Кёйт, Пепе Рейна, Диогу Жота, Хавьер Маскерано, Даниэль Старридж и Жоэль Матип.