Защитник «Реала» Рюдигер высказался о Холанне

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.
«Считаю себя защитником старой школы, мне нравится противостоять таким парням, как Холанн. Это настоящий зверь в атаке. Не знаю, чем его кормят. Это сумасшедший игрок», - передает слова немецкого футболиста Madrid Universal в социальных сетях.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний нападающий провел шесть поединков, отметившись десятью забитыми мячами. Трансферная стоимость норвежца составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2027 года.
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