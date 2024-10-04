Эмилиано Мартинес: «Хочу выиграть все трофеи с «Астон Виллой»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес выразил желание выиграть все трофеи в составе своей команды. Напомним, в последнем матче аргентинец сделал несколько сейвов и помог бирмингемскому клубу обыграть мюнхенскую «Баварию» с минимальным счётом 1:0.

«Я одержим тем, чтобы продолжать расти и стать лучшим. Хочу выиграть всё с «Астон Виллой». Я поставил себе цель играть в Лиге чемпионов и смог этого добиться. У меня нет потолка, я хочу продолжать расти и стараюсь показывать это в каждом матче», – сказал Эмилиано в беседе с ESPN Argentina.

Мартинес вошёл в символическую сборную последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец выступает за «Астон Виллу» с лета 2020 года.