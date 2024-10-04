Рюдигер рассказал о влиянии Тухеля на его карьеру

Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, насколько повлиял на его карьеру Томас Тухель. Напомним, под руководством немецкого специалиста защитник выиграл Лигу чемпионов в 2021 году в составе лондонского «Челси».

«Сезон при Фрэнке Лэмпарде был для меня самым сложным в «Челси». Томас Тухель вселил в меня уверенность, выпуская на поле и давая мне важную роль. Я старался благодарить его своей игрой на поле», – сказал Рюдигер в подкасте Inside Scoop.

Тухель в настоящий момент находится без работы. Летом тренер покинул мюнхенскую «Баварию», которая в прошлом сезоне впервые за 11 лет не выиграла ни одного трофея.