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«Барселона» определила Холанна своей главной трансферной целью на 2025 год

04 Октября 2024 • 10:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
1 1.25 X 6.90 2 11.00
05.10 17:00

Каталонская «Барселона» определила свою главную трансферную цель на лето 2025 года. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» нацелились на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который ныне лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги с 10 голами в активе.

Напомним, ранее сообщалось, что у Холанна в контракте прописана сумма отступных свыше 150 миллионов евро. Игроком ранее интересовался мадридский «Реал», но после приглашения Килиана Мбаппе трансфер Эрлинга на «Сантьяго Бернабеу» смотрится маловероятным.

Холанн за два сезона в составе «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, два титула АПЛ и Кубок Англии.

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