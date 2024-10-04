«Барселона» определила Холанна своей главной трансферной целью на 2025 год

Каталонская «Барселона» определила свою главную трансферную цель на лето 2025 года. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» нацелились на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который ныне лидирует в бомбардирской гонке Английской премьер-лиги с 10 голами в активе.

Напомним, ранее сообщалось, что у Холанна в контракте прописана сумма отступных свыше 150 миллионов евро. Игроком ранее интересовался мадридский «Реал», но после приглашения Килиана Мбаппе трансфер Эрлинга на «Сантьяго Бернабеу» смотрится маловероятным.

Холанн за два сезона в составе «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, два титула АПЛ и Кубок Англии.