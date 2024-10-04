«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду «Барселоны»

Атакующий полузащитник Рафинья, выступающий за каталонскую «Барселону», может сменить команду в январское трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Transfermarkt.

Согласно сведениям источника, у 27-летнего бразильца есть вариант трудоустройства в чемпионате Англии. В подписании игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Рыночный ценник Рафиньи составляет 50 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между футболистом и «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года.

Рафинья выступает за каталонскую команду с 2022 года. До перехода в стан «сине-гранатовых» бразилец поиграл в АПЛ за «Лидс».