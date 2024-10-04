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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет усилиться защитником «ПСЖ»

04 Октября 2024 • 10:01 Комментировать

Защитник французского «ПСЖ» Лукас Беральдо имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Tribal Football.

Согласно сведениям журналистов, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Рыночная стоимость Беральдо, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между защитником и парижским грандом рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразилец поучаствовал в пяти поединках, не отметившись результативными действиями. В пассиве защитника две желтые карточки.

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