«Челси» хочет усилиться защитником «ПСЖ»

Защитник французского «ПСЖ» Лукас Беральдо имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Tribal Football.

Согласно сведениям журналистов, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». Рыночная стоимость Беральдо, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между защитником и парижским грандом рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции бразилец поучаствовал в пяти поединках, не отметившись результативными действиями. В пассиве защитника две желтые карточки.