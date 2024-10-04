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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может сделать великим Саутгейта, назначив его главным тренером

04 Октября 2024 • 10:30 Комментировать (4)

В ряде СМИ упоминают о том, что на замену тен Хагу придет экс-главный тренер сборной Англии. Потенциальное назначение Гарета Саутгейта выглядит интересным, однако дискуссий на эту тему будет много, и обязательно прозвучат мнения за и против.

Против

Начнём с последнего. Очевидно, что бэкграунд Саутгейта как клубного тренера не соответствует уровню «МЮ». Всё-таки клуб – это не сборная, здесь совершенно другая специфика. Многие говорят, что с английской сборной Саутгейт не прыгнул выше головы, а в Манчестере обязательно нужно добиться, чтобы у «красных дьяволов» был результат. Если же он начнёт играть в прагматичный футбол, то осечки против середняков и аутсайдеров будут частым явлением.

За

Перейдём к аргументам за Гарета. Прежде всего он создаст в команде хорошую атмосферу. В нынешней ситуации это уже около 30% успеха. Сделать хороший микроклимат в национальной сборной было ещё сложнее. Мы упомянули о том, что Саутгейт не прыгнул выше потолка в своей прошлой команде, однако из неё он выжал максимум. Игра в двух финалах ЕВРО яркое тому подтверждение. В Манчестере, в отличие от команды «трёх львов», будет право на ошибку. Если Саутгейт выведет команду в ЛЧ, то ему не будет грозить увольнение. Скучный стиль игры Гарета может способствовать тому, что свой коллектив он будет доводить до решающих стадий Лиги чемпионов. Конечно, с одной стороны, осторожный футбол способствует осечкам против менее крепких команд, но, с другой стороны, может помочь брать очки против прямых конкурентов. Прагматизм коуча может не лучшим образом отразиться на чемпионате, однако может принести пользу в еврокубках и национальных кубках.

Важный фактор, что Саутгейт умеет держать удар. В сборной Англии на него было такое давление, что сложно описать словами. Напряжение в Манчестере не будет для Гарета самым сложным фактором.

Показал, что достоин возглавить топ-клуб

Да и банально он заслужил новый вызов. В финалы топ-турниров никто, кроме него, не выходил на протяжении 60 лет. Саутгейту нужен новый импульс – он наверняка хочет доказать, что хорошо работать может и с клубами. Если это удастся, то есть шанс, что британец войдёт в список великих коучей в истории футбола. Плюс есть что-то общее между историей в сборной Англии и потенциальной историей в Манчестере. Это два проекта, за один из которых не хотели браться в сборной, а за другой не хотят браться в «МЮ», потому что это в какой-то мере «расстрельные» должности. Повторимся, что в «Манчестер Юнайтед» будет меньше давления, что было бы на руку Гарету, так как первоначально не будет задачи занять первое место в чемпионате и взять ЛЧ. Выходы в финалы и места в топ-4 будут положительным исходом. Думаем, что как раз с такой задачей Саутгейт сможет справиться. Большим плюсом может служить хорошая атмосфера, и это гораздо больше, чем «мир, дружба, жвачка» в коллективе. Под этого коуча захотят прийти новые сильные игроки. Тренер, который ментально доброжелателен, имеет больше шансов набрать профессиональный персонал помощников и т.д. Кстати, если Гарет возглавит «МЮ», и это сотрудничество будет успешным, то Саутгейт может стать первым великим тренером из Англии за последнее время.

Потенциальному коучу «красных дьяволов» нужно решить два вопроса. Первый – с прагматикой: он точно должен знать, когда и где её целесообразно применять. Второй – уметь хорошо физически подготовить команду к сезону, чего не нужно было делать в сборной Англии. Если удастся совладать с этими аспектами, то есть все шансы, что союз Саутгейта и «Манчестер Юнайтед» будет благополучным.

Сборная Англии при Саутгейте

Год
Турнир
Соперник
Результат
2018 Чемпионат мира Бельгия (0:2) 4-е место
2021 Чемпионат Европы Италия (1:1, 2:3 по пенальти) 2-е место
2022 Чемпионат мира Франция (1:2) Вылет в 1/4 финала
2024 Чемпионат Европы Испания (1:2) 2-е место

Антон Карасевич

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Комментарии (4) Все комментарии
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San13
04 Октября 2024 в 11:54
Имея в наличии в сборной очень сильный набор атакующих игроков и поставить такую унылую игру, это надо умудриться. И вот этого чувака хочет подписать МЮ? Ахахахахах
Как по мне, руководству МЮ нужна хорошая команда директоров. Все кто там на данный момент есть, явно некомпетентны.
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One Live
04 Октября 2024 в 11:51
В МЮ сейчас любой может угробить свое имя!
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GudRus
04 Октября 2024 в 11:21
сравнили конечно... в сборной Англии ты выбираешь сам себе игроков , которые подходят тебе , денег платить клубам за трансферы не надо. Выстраиваешь все по кайфу и вперед! А на клубном уровне особо не разбежишься , работаешь с тем что есть, изредка в ТО новые игроки, календарь в разы плотнее чем у Сборных. Ну такое если честно ... ТТ или Зидана( на проверку гениальности)
вот это было бы интересно
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CELTIC FROST
04 Октября 2024 в 10:54
Все это, конечно, хорошо, но, увы, маловероятно. Если он и возглавит, то вряд ли добьется успеха. Это вообще сейчас сделать в МЮ крайне трудно. О каких уж тут финалах ЛЧ говорить, когда команда рискует скатиться в стан аутсайдеров АПЛ. Плюс его крайне осторожный стиль... вызывает большие сомнения в эффективности. Короче, вряд ли Гарет станет великим (буду рад ошибиться)).
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