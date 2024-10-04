Рюдигер назвал самого сложного соперника в карьере - это не Роналду и Месси

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о самом сложном сопернике в своей карьере.
«Очень много проблем мне доставил Серхио Агуэро. Против него было играть тяжелее всего. Я могу назвать еще Месси и Роналду, но для меня они с другой галактики, поэтому делаю выбор среди людей», - передает слова немецкого футболиста ютуб-канал The Inside Scoop.
Трудовое соглашение Рюдигера с «королевским» клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Антонио провел 11 поединков за «Реал» и отметился одним забитым мячом.
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