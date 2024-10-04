Рюдигер назвал самого сложного соперника в карьере - это не Роналду и Месси

«Очень много проблем мне доставил Серхио Агуэро. Против него было играть тяжелее всего. Я могу назвать еще Месси и Роналду, но для меня они с другой галактики, поэтому делаю выбор среди людей», - передает слова немецкого футболиста ютуб-канал The Inside Scoop.