Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Команда регрессирует с тен Хагом»

«Думаю, игроки до сих пор не понимают, чего от них хочет тренер. Они выглядят как плохо подготовленная команда. Тяжело наблюдать за их игрой. Тен Хаг тренирует два года, но я не наблюдаю прогресса. Другие топ-клубы АПЛ прогрессируют, а «Манчестер Юнайтед» регрессирует», - передает слова Скоулза таблоид Daily Mail.