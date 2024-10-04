Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Команда регрессирует с тен Хагом»

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз критически высказался о работе наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
«Думаю, игроки до сих пор не понимают, чего от них хочет тренер. Они выглядят как плохо подготовленная команда. Тяжело наблюдать за их игрой. Тен Хаг тренирует два года, но я не наблюдаю прогресса. Другие топ-клубы АПЛ прогрессируют, а «Манчестер Юнайтед» регрессирует», - передает слова Скоулза таблоид Daily Mail.
После шести туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали семь баллов и занимают лишь 13-е место в турнирной таблице.
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