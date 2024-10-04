«Манчестер Сити» пытался подписать звезду «Реала» в конце лета

Нападающий мадридского «Реала» Родриго мог перебраться в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Горожане» были готовы потратить серьёзную сумму на подписание атакующего игрока, способного заменить ушедшего в мадридский «Атлетико» Хулиана Альвареса. По утверждениям журналиста Данкана Кастлза, английский гранд пытался переманить Родриго в последние дни лета. Сам бразилец положительно относился к перспективе выступления за «Манчестер Сити», однако «Реал» попросил его не принимать предложение на фоне интереса к Винисиусу Жуниору из Саудовской Аравии.

Оба бразильских форварда в итоге остались в «королевском клубе», а «Манчестер Сити» так и не подписал прямую замену Альваресу. Впрочем, как сообщает источник, «горожане» вполне могут вернуться к идее покупки Родриго в обозримом будущем.