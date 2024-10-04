Тренер сборной Норвегии дал неутешительный ответ на вопрос о возвращении Эдегора

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен ответил на вопрос о травмированном полузащитнике Мартине Эдегоре.

Лидер «Арсенала» получил повреждение в матче своей национальной команды против Австрии, который прошёл 9 сентября. С тех пор 25-летний футболист не появлялся на поле, и в ближайшее время, как сообщил Сольбаккен, его возвращения ждать не стоит.

«До этого ещё далеко. Посмотрим, какого прогресса он добьётся за время международного перерыва. Я уже давно знал, что не смогу пригласить его на этот сбор», – приводит Goal ответ рулевого сборной Норвегии на вопрос о капитане «канониров».