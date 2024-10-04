В «Манчестер Юнайтед» в скором времени может случиться тренерская перестановка.

Долгосрочные перспективы Эрика тен Хага в клубе подверглись серьёзным сомнениям после неудачных выступлений «красных дьяволов» на старте текущего сезона. По распространённым слухам, нидерландец будет отправлен в отставку уже в ближайшее время, если результаты команды не улучшатся.

Тем временем, как сообщает TeamTalk, в «Манчестер Юнайтед» уже определили приоритетного кандидата на замену тен Хагу – таковым стал Томас Тухель, ныне не имеющий работы. Немецкий специалист хочет вернуться в Премьер-лигу и считает, что английский футбол отлично соответствует его тренерской философии.

Напомним, Томас Тухель возглавлял «Баварию» с марта прошлого года до конца сезона-2023/24.