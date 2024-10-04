Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло заинтересовал другой клуб Премьер-лиги.

Действующий контракт 22-летнего футболиста с «красными дьяволами» истекает по окончании текущего сезона, и в «Ньюкасле» внимательно следят за ситуацией, информирует журналист Экрем Конур. Впрочем, переманить ивуарийца может быть не так просто, поскольку в его договоре с «Манчестер Юнайтед» предусмотрен пункт автоматической пролонгации на год.

Амад Диалло отметился одним забитым голом и одной результативной передачей в десяти поединках команды Эрика тен Хага в нынешней кампании. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 22 млн евро.