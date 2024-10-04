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Дьюсбери-Холл прокомментировал свой первый гол за «Челси»

04 Октября 2024 • 05:31 Комментировать
Челси
4:2
Гент

Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл поделился эмоциями после дебютного забитого мяча в составе «Челси».

26-летний футболист вышел в стартовом составе «синих» в матче Лиги конференций против бельгийского «Гента», который прошёл в четверг (4:2). Хавбек поразил ворота соперников на 70-й минуте.

«Я вне себя от счастья. Ждал этого момента с тех пор, как пришёл в клуб, чтобы продемонстрировать, на что я способен. Потрясающие чувства после забитого гола. Я не забуду этот вечер.

Горжусь тем, что полностью выкладываюсь на каждой тренировке. Я хотел бы играть больше, но мой долг – сделать так, чтобы тренеру было труднее не задействовать меня», – передаёт журналист Низаар Кинселла слова Дьюсбери-Холла.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кирнан Дьюсбери-Холл

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