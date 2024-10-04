Гвардиола мог задеть болельщиков «Манчестер Сити», отвечая на вопрос о поддержке клуба в Мексике

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил необычный вопрос.

У испанского специалиста спросили, каким образом «Манчестер Сити» может обрести своих поклонников в Мексике, если там все поддерживают либо «Барселону», либо мадридский «Реал»: «Всё в порядке, пока они болеют за «Барселону», – ответил в беседе с TNT Sports Гвардиола, поигравший за мексиканский «Дорадос де Синалоа» перед завершением карьеры футболиста.

В субботу «горожане» сыграют на своём поле против «Фулхэма». Матч седьмого тура Английской премьер-лиги стартует в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на один балл отставая от «Ливерпуля».