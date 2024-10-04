Мареска: «Я знаю, что Дьюсбери-Холлу сейчас трудно»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о роли Кирнана Дьюсбери-Холла в команде.

26-летний полузащитник ни разу не вышел в стартовом составе «синих» в Премьер-лиге. Итальянский рулевой предпочитает выпускает хавбека с первых минут только в Лиге конференций и Кубке лиги.

В четверг англичанин отыграл полный матч против бельгийского «Гента» (4:2) и отметился забитым мячом.

«Я отлично понимаю, насколько сейчас трудно Дьюсбери-Холлу. Он был ведущим игроком в «Лестере», а затем перешёл сюда и стал лишь одним из многих.

Ему приходится часто оставаться на скамейке запасных, и поначалу это непросто принять, но он должен понимать, что мы хотим видеть его в нашей команде – именно поэтому он здесь. Возможно, его празднование было связано именно с этой ситуацией», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Марески.