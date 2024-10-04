Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха – увидите в конце сезона»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал не спешить с выводами.

После недавнего поражения от «Тоттенхэма» (0:3) в СМИ распространились разговоры о скором увольнении нидерландского тренера. В четверг команда была близка к очередной неудаче в матче Лиги Европы против «Порту», но смогла вырвать ничью – Гарри Магуайр забил в концовке и установил на табло счёт 3:3.

«Мы добьёмся успеха. Не судите о нас сейчас, а судите в конце сезона. Процесс продолжается, мы будем совершенствоваться. Мы играли в финалах в двух предыдущих сезонах, и мы будем бороться сейчас.

Между персоналом и игроками есть крепкая связь. Команда сплочена, все хотят чего-то добиться. У нас всё хорошо с менталитетом, но в некоторых моментах нужно действовать расторопнее в защите», – цитирует BBC тен Хага.