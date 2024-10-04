Магуайр высказался о трудностях тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал непростое положение главного тренера Эрика тен Хага.

В четверг «красные дьяволы» едва не потерпели очередное поражение, но всё же смогли спастись в поединке Лиги Европы с «Порту» – 3:3. Ничью гостям принёс точный удар Магуайра на 91-й минуте.

«Я отыграл в этом клубе шесть лет, и я знаю, как это работает, – делится мыслями о ситуации тен Хага английский центрбек. – Когда что-то не ладится, давление оказывается и на игроков, и на тренера. Тен Хаг достаточно опытен, работает здесь довольно давно. Уверен, он знает, как с этим справиться», – заявил в интервью TNT Sports Магуайр.