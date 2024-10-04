Голкипер «Лилля» Люка Шевалье может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» внимательно следят за успехами 22-летнего футболиста в составе «догов», докладывает Transfer News Live со ссылкой на TBR Football. Трансферная стоимость француза оценивается экспертами портала Transfermarkt в 25 млн евро.

Люка Шевалье пропустил 13 голов в 12 матчах «Лилля» в текущем сезоне. Недавно молодой вратарь помог своей команде одержать сухую победу над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов (1:0). Действующий трудовой договор игрока рассчитан до конца июня 2027 года.