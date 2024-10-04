«Челси» одержал 5 побед подряд и забил 16 голов в последних 4 матчах

Лондонский «Челси» набрал впечатляющую форму в последних матчах. На этот раз коллектив Энцо Марески обыграл бельгийский «Гент» в Лиге конференций – 4:2. Для «синих» это уже пятая победа подряд во всех соревнованиях.

Серия стартовала в середине сентября, когда был обыграл «Борнмут» (1:0). В последующих четырёх матчах «Челси» не просто побеждал, но и исправно поражал ворота соперников – 16 забитых мячей в сумме. С атакой «пенсионеров» не справились «Вест Хэм» (3:0), «Барроу» (5:0) и «Брайтон» (4:2).

Энцо Мареска возглавил «Челси» перед началом текущего сезона. После шести туров Премьер-лиги команда занимает четвёртое место в турнирной таблице с 13 набранными очками.