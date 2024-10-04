Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» одержал 5 побед подряд и забил 16 голов в последних 4 матчах

04 Октября 2024 • 00:03 Комментировать
Челси
4:2
Гент

Лондонский «Челси» набрал впечатляющую форму в последних матчах. На этот раз коллектив Энцо Марески обыграл бельгийский «Гент» в Лиге конференций – 4:2. Для «синих» это уже пятая победа подряд во всех соревнованиях.

Серия стартовала в середине сентября, когда был обыграл «Борнмут» (1:0). В последующих четырёх матчах «Челси» не просто побеждал, но и исправно поражал ворота соперников – 16 забитых мячей в сумме. С атакой «пенсионеров» не справились «Вест Хэм» (3:0), «Барроу» (5:0) и «Брайтон» (4:2).

Энцо Мареска возглавил «Челси» перед началом текущего сезона. После шести туров Премьер-лиги команда занимает четвёртое место в турнирной таблице с 13 набранными очками.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска

Новости по матчу

Сегодня, 04 Октября
00:43
Мареска оценил игру «Челси» в матче против «Гента»
00:03
«Челси» одержал 5 побед подряд и забил 16 голов в последних 4 матчах
03 Октября
23:56
«Челси» забил 4 мяча в ворота «Гента»
21:30
«Челси» - «Гент»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
02:02
Подробный прогноз и ставка на матч Челси – Гент Лиги конференций – 3 октября 2024
02 Октября
17:15
Мареска высказался о кадровой ситуации в «Челси» перед стартом в Лиге конференций
16:57
Мареска: «Мы стараемся давать каждому игроку возможность»
16:51
Мареска высказался об отсутствии Палмера
16:46
Мареска высказался о Лиге конференций
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ СКА добыл гостевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Октября
01:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха – увидите в конце сезона»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Магуайр высказался о трудностях тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» поспорят за французского вратаря слухи
00:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» одержал 5 побед подряд и забил 16 голов в последних 4 матчах
03 Октября
23:52 · Англия. Премьер-лига
У Фернандеша 2 удаления в 2 последних матчах «Манчестер Юнайтед» – ранее не было ни одного в 241 игре
23:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» есть разочарованные продажей Гринвуда – известна причина
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – лидер среди клубов АПЛ по матчам с 3+ пропущенными голами с момента прихода тен Хага
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Реал» связался с представителями звезды «Ливерпуля»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед» слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые со времён Моуринью выиграл пять матчей подряд
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог подписать звезду «Астон Виллы» перед Евро-2024
21:38 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба следят за де Йонгом слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду
17:34 · Англия. Премьер-лига
Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре
15:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» приедет на матч на фоне слухов о тен Хаге
14:52 · Англия. Премьер-лига
Боец Конор Макгрегор напугал Саку после матча Лиги чемпионов
13:35 · Англия. Премьер-лига
Названы два главных кандидата на пост тренера «Манчестер Юнайтед» 1
13:03 · Англия. Премьер-лига
Известно важное требование Холанна по контракту с «Манчестер Сити» слухи
12:40 · Англия. Премьер-лига
Петер Шмейхель назвал лучшего вратаря АПЛ
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром 2
10:04 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал игру Гравенберха против «Болоньи»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Преемник Клоппа установил новый рекорд в «Ливерпуле»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» 2
03:40 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил журналистам, похвалившим его за результаты в «Ливерпуле» 1
Все новости