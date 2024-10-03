У Фернандеша 2 удаления в 2 последних матчах «Манчестер Юнайтед» – ранее не было ни одного в 241 игре

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш снова увидел перед собой красную карточку.

Полузащитник был удалён в предыдущем матче «красных дьяволов» против «Тоттенхэма» (0:3) – тогда он получил прямую красную карточку уже на 42-й минуте. В сегодняшнем поединке Лиги Европы против «Порту» игрока удалили на 81-й минуте – на этот раз за две жёлтые карточки. К тому моменту коллектив Эрика тен Хага уже проигрывал со счётом 2:3.

Таким образом, в последних двух встречах Бруну Фернандеша удалили с поля дважды, в то время как в предыдущей 241 игре за «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в январе 2020 года португалец не получал карточку красного цвета ни разу.