В «Манчестер Юнайтед» есть разочарованные продажей Гринвуда – известна причина

«Манчестер Юнайтед» продал Мэйсона Гринвуда в «Марсель» минувшим летом.

Трансфер форварда обошёлся французскому клубу в 26 млн евро. В шести стартовых матчах Лиги 1 англичанин отметился пятью забитыми голами и одной результативной передаче. По данным GiveMeSport, некоторые ключевые лица клуба были разочарованы продажей Гринвуда, поскольку считали, что в скором времени стоимость игрока превысит 100 млн евро, учитывая его потенциал.

В прошлом сезоне Мэйсон Гринвуд выступал за испанский «Хетафе» на правах аренды. В системе «Манчестер Юнайтед» нападающий находился с шестилетнего возраста.