«Манчестер Юнайтед» – лидер среди клубов АПЛ по матчам с 3+ пропущенными голами с момента прихода тен Хага

«Порту» смог перевернуть игру против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Красные дьяволы» повели со счётом 2:0 к 20-й минуте, но у португальцев быстро нашёлся ответ – команды ушли на перерыв при счёте 2:2. В начале второго тайма «драконы» вышли вперёд – 3:2. По данным Opta, это уже 24-й случай с момента назначения Эрика тен Хага (лето 2022 года), когда «Манчестер Юнайтед» пропускает три или более гола в одном матче любого турнира – ни с одним другим представителем АПЛ это не происходило чаще.

В предыдущем поединке манкунианцы также пропустили трижды – поражение 0:3 от «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.