«Реал» связался с представителями звезды «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» работает над будущим подписанием правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Англичанин может быть доступен в качестве свободного агента по окончании сезона, так как его контракт истекает в июне 2025 года. По сообщениям Relevo, за последнее время интерес «Реала» к англичанину усилился. «Сливочные» уже связались с представителями 25-летнего игрока для обсуждения деталей потенциального сотрудничества.

Трент Александер-Арнольд отметился двумя результативными передачами в восьми поединках текущего сезона за команду Арне Слота во всех турнирах.