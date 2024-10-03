Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересен двумя зарубежным грандам.

За прогрессом 20-летнего футболиста внимательно следят «Барселона» и «Ювентус», сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sun Sport. «Красные дьяволы», как ожидается, запросят не меньше 50 млн фунтов стерлингов (почти 60 млн евро) за аргентинскую восходящую звезду.

В активе Алехандро Гарначо четыре забитых мяча и три результативных паса в девяти матчах текущего сезона. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.