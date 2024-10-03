Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне

Форвард сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн оформил первый гол в новом сезоне для себя. Вечером четверга он поразил ворота «Порту» в гостевом матче Лиги Европы, забив второй гол манкунианцев в игре.

Ранее в официальных матчах сезона Расмус не забивал. У него есть только гол в ворота «Арсенала» в товарищеском матче в июле.

В прошлом сезоне Хёйлунну удалось оформить 16 голов за «МЮ» во всех турнирах, 10 из них – в рамках АПЛ, пять – в Лиге чемпионов, ещё один – в Кубке Англии.

Текстовая трансляция матча «Порту» - «Манчестер Юнайтед» проходит на нашем портале. К концу подходит первый тайм.