Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне

03 Октября 2024 • 22:41 Комментировать
Порту
3:2
Манчестер Юнайтед
1 2.60 X 3.50 2 2.75
2-й тайм

Форвард сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн оформил первый гол в новом сезоне для себя. Вечером четверга он поразил ворота «Порту» в гостевом матче Лиги Европы, забив второй гол манкунианцев в игре.

Ранее в официальных матчах сезона Расмус не забивал. У него есть только гол в ворота «Арсенала» в товарищеском матче в июле.

В прошлом сезоне Хёйлунну удалось оформить 16 голов за «МЮ» во всех турнирах, 10 из них – в рамках АПЛ, пять – в Лиге чемпионов, ещё один – в Кубке Англии.

Текстовая трансляция матча «Порту» - «Манчестер Юнайтед» проходит на нашем портале. К концу подходит первый тайм.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн

Новости по матчу

Сегодня, 03 Октября
23:04
Рэшфорд вышел на второе место по голам за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
22:46
Омородион забил «Манчестер Юнайтед» – у форварда 6 голов в 5 матчах
22:41
Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне
21:30
«Порту» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:07
Эриксен и Каземиро попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Порту»
15:18
Ставка и прогноз на матч Порту — Манчестер Юнайтед Лиги Европы — 3 октября 2024
04:10
Прогноз на точный счёт матча Порту — Манчестер Юнайтед Лиги Европы — 3 октября 2024
02 Октября
23:37
Маунт получил сразу две травмы 1
23:26
Тен Хаг: «У игроков «Манчестер Юнайтед» есть лидерские качества»
22:02
Тренер «Порту» рассказал, чего ждёт от матча против «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ»
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ «Металлург» поиздевался над ЦСКА в КХЛ СКА добыл гостевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – лидер среди клубов АПЛ по матчам с 3+ пропущенными голами с момента прихода тен Хага
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Реал» связался с представителями звезды «Ливерпуля»
22:54 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба следят за Гарначо из «Манчестер Юнайтед» слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн оформил свой первый гол в сезоне
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» впервые со времён Моуринью выиграл пять матчей подряд
21:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог подписать звезду «Астон Виллы» перед Евро-2024
21:38 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба следят за де Йонгом слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду
17:34 · Англия. Премьер-лига
Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре
15:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» приедет на матч на фоне слухов о тен Хаге
14:52 · Англия. Премьер-лига
Боец Конор Макгрегор напугал Саку после матча Лиги чемпионов
13:35 · Англия. Премьер-лига
Названы два главных кандидата на пост тренера «Манчестер Юнайтед» 1
13:03 · Англия. Премьер-лига
Известно важное требование Холанна по контракту с «Манчестер Сити» слухи
12:40 · Англия. Премьер-лига
Петер Шмейхель назвал лучшего вратаря АПЛ
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром 2
10:04 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал игру Гравенберха против «Болоньи»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Преемник Клоппа установил новый рекорд в «Ливерпуле»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» 2
03:40 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил журналистам, похвалившим его за результаты в «Ливерпуле» 1
02 Октября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Сити» посетят матч «Интер» – «Торино» ради двух игроков слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
Маунт получил сразу две травмы 1
23:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У игроков «Манчестер Юнайтед» есть лидерские качества»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Невилл прокомментировал возможное назначение Саутгейта в «Манчестер Юнайтед»
22:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги готов подписать Чилуэлла слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на ещё одного тренера из АПЛ
Все новости