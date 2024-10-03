«Тоттенхэм» впервые со времён Моуринью выиграл пять матчей подряд

«Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош» в матче Лиги Европы (2:1).

«Шпоры» добились победы в Венгрии благодаря голам Папа Матара Сарра и Бреннана Джонсона. Для лондонского коллектива это пятая победа кряду во всех турнирах. Как отмечает Squawka, «Тоттенхэм» одержал пять побед подряд впервые с марта 2021 года – тогда командой руководил Жозе Моуринью.

Ранее «шпоры» смогли одолеть «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Карабах» (3:0), «Брентфорд» (3:1) и «Ковентри Сити» (2:1).

В следующем матче команда Анге Постекоглу сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках Премьер-лиги. Встреча состоится 6 октября.