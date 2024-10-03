«Челси» мог подписать звезду «Астон Виллы» перед Евро-2024

Лондонский «Челси» летом перед чемпионатом Европы в Германии был близок к тому, чтобы подписать в свои ряды Джона Дюрана, молодого форварда «Астон Виллы». Об этом пишет в соцсети Фабрицио Романо.

Дюран должен был поучаствовать в переходе в «Астон Виллу» Конора Галлахера. Переговоры были на продвинутой стадии, но Галлахер отклонил вариант с продолжением карьеры в «Вилле». В итоге Дюран остался в Бирмингеме.

Напомним, что в новом сезоне Дюран забил уже шесть голов в ворота соперников «Виллы». В частности, в среду он распечатал ворота «Баварии» в матче Лиги чемпионов. Этот гол стал решающим и принёс бирмингемцам победу.