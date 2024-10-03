Нидерландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг может сменить клубную прописку.

Как стало известно Diario Sport, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси» и «ПСЖ».

По данным источника, интерес к де Йонгу возрос на фоне того, что футболист на протяжении длительного времени не дает ответ «Барселоне» по поводу своего будущего.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб еще год назад предложил новый контракт де Йонгу.

Действующий трудовой договор де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.