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«Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду

03 Октября 2024 • 17:48 Комментировать

«Реал» доволен Дани Карвахалем, но при этом хотел бы подписать на правый фланг обороны более молодого футболиста. Целью мадридского суперклуба является 25-летний Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», о чём в прессе пишут давно. Действующий контракт Трента с мерсисайдцами рассчитан до конца сезона 2024/2025, то есть подписать игрока можно будет бесплатно.

Планом Б для «Реала» является другой игрок из АПЛ. Если заполучить Трента «сливочные» не смогут, то они переключатся на Перо Порро из «Тоттенхэма». Об этом рассказывает CaughtOffside.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Порро в 45 миллионов евро. На деле же трансфер может стоить в районе 65 миллионов, пишет источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Педро Порро ещё теги
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