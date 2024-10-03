Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

03 Октября 2024 • 17:34 Комментировать

Голкипер Андре Онана был признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября. Об этом рассказывает пресс-служба английского клуба.

В прошлом месяце Онана провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей в Премьер-лиге и Лиге Европы. В них камерунский вратарь пропустил семь голов (0:3, 3:0, 0:0, 1:1, 0:3). Как видим, две игры для Онана оказались «сухими».

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Порту» в рамках второго тура Лиги Европы. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Эвра: «В 2013 году Фергюсон сказал мне, что Роналду и Бэйл готовы перейти в «Манчестер Юнайтед» Ямаль продолжает устанавливать рекорды Лиги чемпионов Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Мхитарян губил моменты, Тареми – решал: «Интер» играючи расправился с «Црвеной Звездой» ​Левандовски - второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 50 и более голов после 30 лет Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Лилль - Реал Мадрид: где смотреть прямую трансляцию онлайн «Арсенал» помог Сафонову: Лондон вскрыл ошибки Доннаруммы и обыграл «ПСЖ» «Динамо» – «Спартак»: Вероятные стартовые составы от Лички и Станковича на старейшее дерби в Кубке России
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Экс-игрок СКА Рыбин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ Ольховский назвал решающий момент в финале Алькарас - Синнер Алькарас победил Синнера и стал чемпионом турнира в Пекине Каменский оценил перспективы Мичкова в «Филадельфии» ЦСКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Октября
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду
17:34 · Англия. Премьер-лига
Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре
15:58 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» приедет на матч на фоне слухов о тен Хаге
14:52 · Англия. Премьер-лига
Боец Конор Макгрегор напугал Саку после матча Лиги чемпионов
13:35 · Англия. Премьер-лига
Названы два главных кандидата на пост тренера «Манчестер Юнайтед» 1
13:03 · Англия. Премьер-лига
Известно важное требование Холанна по контракту с «Манчестер Сити» слухи
12:40 · Англия. Премьер-лига
Петер Шмейхель назвал лучшего вратаря АПЛ
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром 2
10:04 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал игру Гравенберха против «Болоньи»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Преемник Клоппа установил новый рекорд в «Ливерпуле»
06:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед» 2
03:40 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил журналистам, похвалившим его за результаты в «Ливерпуле» 1
02 Октября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Сити» посетят матч «Интер» – «Торино» ради двух игроков слухи
23:37 · Англия. Премьер-лига
Маунт получил сразу две травмы 1
23:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У игроков «Манчестер Юнайтед» есть лидерские качества»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Невилл прокомментировал возможное назначение Саутгейта в «Манчестер Юнайтед»
22:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги готов подписать Чилуэлла слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на ещё одного тренера из АПЛ
17:20 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может уйти из «Челси» в другой топ-клуб АПЛ 3 слухи
17:10 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Севильи» интересен «Ливерпулю» слухи
16:24 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о ситуации Мудрика в «Челси»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг знает, что две игры определят его судьбу
15:51 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в XXI веке: Роналду – на втором месте
15:38 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил раннюю замену Тимбера
15:02 · Англия. Премьер-лига
Игрокам «Манчестер Юнайтед» нравится кандидатура ван Нистелроя
Все новости