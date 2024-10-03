Онана признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Голкипер Андре Онана был признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» по итогам сентября. Об этом рассказывает пресс-служба английского клуба.

В прошлом месяце Онана провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей в Премьер-лиге и Лиге Европы. В них камерунский вратарь пропустил семь голов (0:3, 3:0, 0:0, 1:1, 0:3). Как видим, две игры для Онана оказались «сухими».

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Порту» в рамках второго тура Лиги Европы. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.