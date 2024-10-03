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Владелец «Манчестер Юнайтед» приедет на матч на фоне слухов о тен Хаге

03 Октября 2024 • 15:58 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
06.10 16:00

Поговаривают, что Эрик тен Хаг может быть уволен из «Манчестер Юнайтед» в случае плохих результатов в матчах против «Порту» и «Астон Виллы». Давление на нидерландца лишь усилилось после того, как на прошлых выходных команда крупно, со счётом 0:3, проиграла на своём поле «Тоттенхэму».

Как сообщает The Athletic, на воскресный матч против «Астон Виллы» приедет владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф. Это только подогревает слухи о том, что руководители «красных дьяволов» могут сменить рулевого во время октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает тринадцатое место в Премьер-лиге.

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