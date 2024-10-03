Боец Конор Макгрегор напугал Саку после матча Лиги чемпионов

Известный боец UFC Конор Макгрегор на днях посетил матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» на своём поле обыграл «ПСЖ» со счётом 2:0. В социальных сетях появились фото и видео, на которых Макгрегор не просто находится на трибуне «Эмирейтс», но и проводит время на поле после финального свистка.

Макгрегор пообщался с футболистами «Арсенала» и даже в шутку вступил в бой с Букайо Сака. Игрок даже слегка испугался, когда Макгрегор решил показать несколько приёмов из смешанных искусств.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Саутгемптона» в Премьер-лиге.