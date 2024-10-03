Названы два главных кандидата на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг в обозримом будущем может быть уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Есть информация, что ближайшие матчи «красных дьяволов» против «Порту» и «Астон Виллы» определят судьбу тренера.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, двумя главными кандидатами для «Манчестер Юнайтед» при смене тренера являются Эдди Хау и Грэм Поттер. Первый из них тренирует «Ньюкасл», а второй сейчас не имеет клубной прописки.

В то же время на радаре «красных дьяволов» находятся Гарет Саутгейт (свободен) и Симоне Индзаги («Интер»).

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает тринадцатое место в таблице АПЛ.