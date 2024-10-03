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Известно важное требование Холанна по контракту с «Манчестер Сити» слухи

03 Октября 2024 • 13:03 Комментировать

Поговаривают, что в ближайшие годы нападающий Эрлинг Холанн может рассмотреть возможность ухода из «Манчестер Сити» в другой евопейский топ-клуб. При этом норвежец вскоре может и продлить контракт с «горожанами». Как сообщает на своих страницих Fichajes, ссылаясь на TEAMtalk, Холанн хочет включить в свой новый трудовой договор опцию выкупа в размере 120 миллионов евро.

Включение такой опции позволит Холанну в целом контролировать свою судьбу, ведь ценник в 120 миллионов евро является доступным для топовых клубов, учитывая статус игрока. За последние недели слухи связывали Холанна с такими клубами, как «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона»

Куда уйдёт Холанн из «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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