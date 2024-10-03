Нападающий Эрлинг Холанн остаётся героем трансферных слухов. Ранее в прессе писали о том, что норвежец может уйти из «Манчестер Сити» в 2025 году из-за ухода Хосепа Гвардиолы и возможного серьёзного наказания клуба за финансовые нарушения.

Как сообщает на своих страницах портал Fichajes, на трансферном рынке может разгореться серьёзная борьба за Холанна. Участниками этой борьбы станут не «Реал» и «Барселона», о чём сообщалось ранее, а «Реал» и «ПСЖ».

Гранд Лиги 1 видит в Холанне игрока, способного заменить в нападении Килиана Мбаппе. Француз минувшим летом перебрался в «Реал». Мадридцы, в свою очередь, видят в Холанне чистую девятку, которая им нужна.

Куда уйдёт Холанн из «Манчестер Сити»