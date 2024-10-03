Петер Шмейхель назвал лучшего вратаря АПЛ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель дал комментарий о том, кто является лучшим вратарём Английской премьер-лиги на сегодняшний день. Датчанин выбрал Эдерсона из «Манчестер Сити».

«Эдерсон – лучший вратарь АПЛ. Он великолепен в плане совершения важных сэйвов и ситуаций «один в один». Алиссон не так хорош в игре ногами. Он допускает ошибки, которые вы не увидите у Эдерсона. Это единственное, что их отличает», - сказал Шмейхель в программе Stick To Football.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. С тех пор бразилец провёл за «горожан» 340 матчей, в которых пропустил 264 гола.