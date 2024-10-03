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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром

03 Октября 2024 • 11:23 Комментировать (1)
Астон Вилла
...
Манчестер Юнайтед
06.10 16:00

«Манчестер Юнайтед» принял решение по поводу своего центрального защитника Гарри Магуайра. Напомним, у англичанина летом истекает контракт с командой Эрика тен Хага.

По информации от Football Insider, руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром. Клуб не горит желанием оставлять англичанина в составе, поэтому решение связано с опасениями потерять футболиста бесплатно. «Манчестер Юнайтед» предпочитает выручить за Гарри хоть какие-то деньги.

Напомним, летом 2019 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» за Магуайра свыше 80 миллионов евро компенсации. Гарри в последние годы потерял место в стартовом составе «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр

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Комментарии (1) Все комментарии
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GudRus
03 Октября 2024 в 12:30
почему некоторые игроки не уделяют своим тренировкам более требовательное отношение.
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