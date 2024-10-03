«Манчестер Юнайтед» принял решение по поводу своего центрального защитника Гарри Магуайра. Напомним, у англичанина летом истекает контракт с командой Эрика тен Хага.

По информации от Football Insider, руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Магуайром. Клуб не горит желанием оставлять англичанина в составе, поэтому решение связано с опасениями потерять футболиста бесплатно. «Манчестер Юнайтед» предпочитает выручить за Гарри хоть какие-то деньги.

Напомним, летом 2019 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестеру» за Магуайра свыше 80 миллионов евро компенсации. Гарри в последние годы потерял место в стартовом составе «красных дьяволов».