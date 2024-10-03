Слот прокомментировал игру Гравенберха против «Болоньи»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру полузащитника Райана Гравенберха в матче против «Болоньи» в рамках Лиги чемпионов. Мерсисайдцы одержали комфортную домашнюю победу 2:0 благодаря голам Алексиса Макаллистера и Мохамеда Салаха.

«Гравенберх вновь был невероятен. Когда вы играете против команды, которая персонально прессингует, это довольно сложно. Гравенберх уходил от своего игрока и давал нам преимущество», – сказал Слот на пресс-конференции.

Напомним, Гравенберх перебрался в «Ливерпуль» летом 2023 года из мюнхенской «Баварии». 22-летний полузащитник стал основным в новом сезоне под руководством Арне Слота.