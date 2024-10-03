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Преемник Клоппа установил новый рекорд в «Ливерпуле»

03 Октября 2024 • 08:26 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот стал автором очередного рекордного достижения. Нидерландский специалист первым в истории одержал восемь побед в девяти первых поединках мерсисайдцев.

Во втором туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» на домашнем поле переиграл итальянскую «Болонью» со счетом 2:0. В активе Слота пять побед в рамках АПЛ, два победных результата в Лиге чемпионов, а также выигрыш в Кубке лиги.

Нидерландец сменил немца Юргена Клоппа у руля английского гранда. Предыдущим местом работы Слота был роттердамский «Фейеноорд». Следующий матч «красные» сыграют с «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот
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