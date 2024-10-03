Тен Хаг рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг знает, в чём должна прибавить команда, чтобы справиться с трудностями.

После шести туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» располагаются лишь на 13-й строчке в турнирной таблице с семью набранными очками. Недавнее крупное поражение от «Тоттенхэма» (0:3) запустило новую волну разговоров о скором увольнении тен Хага.

«Мы создаём много моментов – у нас третье место по xG [ожидаемым голам] в Премьер-лиге. Нам необходимо улучшить игру в чужой трети и штрафной площади, действовать более беспощадно в этих зонах. Наши нападающие способны на это», – приводит The United Stand слова тен Хага.