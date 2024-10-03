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Слот ответил журналистам, похвалившим его за результаты в «Ливерпуле»

03 Октября 2024 • 03:40 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Болонья

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах у руля команды.

Нидерландец возглавил «красных» перед началом текущего сезона, заменив Юргена Клоппа. Под руководством нового тренера мерсисайдцы выиграли восемь из первых девяти матчей во всех турнирах, включая победу над «Болоньей» в рамках Лиги чемпионов в среду (2:0).

«Надеюсь, вы запомните меня по какому-то более серьёзному достижению, чем это», – приводит инсайдер Фабрицио Романо ответ Слота на утверждение журналиста о том, что он стал первым тренером «Ливерпуля» с таким впечатляющим показателем на старте.

В субботу «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот

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