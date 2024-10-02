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Скауты «Манчестер Сити» посетят матч «Интер» – «Торино» ради двух игроков слухи

02 Октября 2024 • 23:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Фулхэм
05.10 17:00

«Манчестер Сити» ищет усиления в полузащиту после травмы Родри.

Как уже сообщалось, «горожанам» интересен хавбек «Интера» Николо Барелла. По информации Guardian Sport, скауты английского гранда посетят ближайший матч «нерадзурри» в Серии А против «Торино», который состоится в субботу. Представителям «Манчестер Сити» также интересен 23-летний Самуэле Риччи, выступающий за «быков».

Стоимость Николо Бареллы, по оценке портала Transfermarkt, составляет 80 млн евро. Ценник Самуэле Риччи – 22 млн евро.

Родри пропустит остаток текущего сезона из-за разрыва крестообразной связки.

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