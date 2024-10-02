«Манчестер Сити» ищет усиления в полузащиту после травмы Родри.

Как уже сообщалось, «горожанам» интересен хавбек «Интера» Николо Барелла. По информации Guardian Sport, скауты английского гранда посетят ближайший матч «нерадзурри» в Серии А против «Торино», который состоится в субботу. Представителям «Манчестер Сити» также интересен 23-летний Самуэле Риччи, выступающий за «быков».

Стоимость Николо Бареллы, по оценке портала Transfermarkt, составляет 80 млн евро. Ценник Самуэле Риччи – 22 млн евро.

Родри пропустит остаток текущего сезона из-за разрыва крестообразной связки.