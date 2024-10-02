Маунт получил сразу две травмы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт снова оказался в лазарете.

25-летний футболист пострадал от травмы головы в недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:3), из-за чего был вынужден покинуть поле спустя 40 минут после выхода на замену. Как сообщает журналист Сэмуэл Лакхёрст, это не единственная проблема хавбека: он также получил ушиб, который пока не залечил. Информацию подтвердил главный тренер Эрик тен Хаг.

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч второго тура общего этапа Лиги Европы против «Порту». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Мэйсон Маунт принял участие в пяти поединках «красных дьяволов» в текущем сезоне.