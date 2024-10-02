Тен Хаг: «У игроков «Манчестер Юнайтед» есть лидерские качества»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о трудностях команды.

Нидерландский специалист может быть уволен, если не добьётся приемлемых результатов в предстоящих матчах против «Порту» и «Астон Виллы».

«Каждому необходимо брать на себя ответственность, и я, как тренер, первым отвечаю за результаты. У наших игроков хватает лидерских качеств, они будут на высоте. Для нас важен каждый матч. Все соперники мотивированы на 100%, мы должны быть готовы сражаться», – цитирует United Zone тен Хага.

Встреча Лиги Европы между «Порту» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт в четверг в 22:00 по московскому времени.